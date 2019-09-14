Son Dakika Haberleri: Havza'da ayçiçeği alımı devam ediyor
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Havza'da ayçiçeği alımı devam ediyor

35 dakika önce

KARADENİZBİRLİK'e bağlı faaliyet gösteren Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Tural, ayçiçeği hasadı ile başlayan alımların devam ettiğini bildirdi.

Havza'da ayçiçeği alımı devam ediyor, System.String[]

KARADENİZBİRLİK'e bağlı faaliyet gösteren Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Tural, ayçiçeği hasadı ile başlayan alımların devam ettiğini bildirdi.

Tural, yaptığı açıklamada, eylül ayı başında ayçiçeği hasadı ile başlayan alım kampanyasının sürdüğünü, üyelerinin ürünlerinin alınmaya devam ettiğini anlattı.

Alımların Vezirköprü yolu üzerinde bulunan kampanya alım merkezinde yapıldığını belirten Tural, "Bu yıl ekim alanı çoğaldı. Yaklaşık 80 bin dekar ayçiçeği ekimi gerçekleşti. 24 bin ton ayçiçeği rekoltesi beklenmekte. Kooperatif olarak üyelerimizi serbest piyasaya mahkum etmemek için alımlarımıza devam ediyoruz." dedi.

Şimdiye kadar 3 bin tona yakın ayçiçeği alımı gerçekleştirdiklerine işaret eden Tural, kooperatif olarak açıklanan taban fiyatından alım yaptıklarını vurguladı.

Tural, "2,50 lira üzerine devletin verdiği destekleme ile ayçiçeği 2,90 lira oluyor. İnşallah bu fiyattan üyelerimizin elindeki ayçiçeğinin tamamını alacağız. Bizler çiftçimizin yanındayız ve yanında durmaya devam edeceğiz. Birliğimiz ve kooperatifimiz sadece kendi üyelerinin değil, tüm bölge çiftçisinin ürününün değerini korumakta." diye konuştu.

Mehmet Tural, Vezirköprü, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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