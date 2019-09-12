Havza'da ayçiçeği fiyatı değerlendirme toplantısı

Havza Ziraat Odasında, ayçiçeği fiyatlarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ayçiçeği taban fiyatının 2,50 lira olarak açıklandığını belirtti.

İlçede ise alımların bu fiyatın altında olduğuna işaret eden Genç, "Bunun sebeplerini araştırmak, tarafları dinlemek ve konu ile ilgili bir rapor hazırlamak için toplandık. Buradan çıkacak sonucu başta Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanlığı olmak üzere ilgili yerlere göndereceğiz." dedi.

Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik de fabrikaların alımı durdurmasından kaynaklı sorunlar yaşandığını anlatarak, "Bizler aldığımız ürünü satamıyoruz ya da aldığımız fiyatın altında fiyatlar ile karşılaşıyoruz. Bu da üreticiyi olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Toplantının sonunda ortak bir bildiri okundu.

Açıklamada, ayçiçeği alım fiyatının 2,50 lira olarak açıklamasına rağmen serbest piyasada fiyatın 2,15-2,20 lira civarına kadar indiği, bu durumun çiftçileri mağdur ettiği anlatıldı.

Havza'da 80 bin dönüm ayçiçeği ekim alanı bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortalama verimin 300 kilogram olduğunu düşünürsek, 24 bin ton ayçiçeği verimi beklenmektedir. 2019 yılında girdi fiyatlarının mazotta yüzde 10-20, tohumda yüzde 20-30, zirai ilaçta yüzde 40-50, gübrede yüzde 40-50 civarında artmasına rağmen ayçiçeği alım fiyatının geçen yılın altında olduğu görülmektedir. Havza'da hiçbir kurum ve kuruluşta yağ ölçüm cihazı bulunmamaktadır. Bu nedenle yağ oranı yüzde 50 olan da yüzde 30 olan da aynı fiyat üzerinden işlem görmektedir. Bu durum çiftçimizi sıkıntıya sokmakta, ayçiçeği ekiminden uzaklaştırmaktadır. Ülkemizde yarıya yakını ithalat yoluyla karşılanan yağ ihtiyacı, çiftçimizin ayçiçeği ekimini bırakması nedeniyle daha da çok ithalata bağımlı olacak. Bu da milli ekonomiye büyük zarar verecektir. Çiftçimizi sıkıntılı gününde yalnız bırakmayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar, konunun yakın takipçisi olduğunu, gerekli yerlere ve bakanlığa yönetim kurulu üyelerini yönlendirdiğini dile getirmiştir."