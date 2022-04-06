Havza'da başarılı öğretmen ve öğrencilere ödül ve belgeleri verildi - Son Dakika

Havza'da başarılı öğretmen ve öğrencilere ödül ve belgeleri törenle verildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, yaptıkları çalışmalar dolayısıyla 66 öğretmene üstün başarı belgesi, kültür, sosyal ve sportif müsabakalarda dereceye giren 80 öğrenciye de ödülleri verildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana gençlere ve öğrencilere yönelik çalışmalara ağırlık verildiğini dile getirerek, "İnşallah bundan sonra da gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Alınan başarılar bizleri ziyadesiyle mutlu etmekte. Üstün başarı belgesi alan öğretmenlerimizi ve müsabakalarda derece yapan tüm gençlerimizi kutluyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da başarıların tesadüf olmadığını vurgulayarak, "İlçemizde 611 öğretmen görev yapmakta. Belge almaya hak kazanan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu başarı birlik ve beraberliğin eseri. Havza Spor Oyunları Projemiz kapsamında başlattığımız çalışmalar, Kaymakamlık ile Belediyemizin verdiği desteklerle bu başarı sağlandı." diye konuştu.

Öğretmen ve öğrencilere belge ve ödülleri Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Özdemir, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Balcı ile Sağlam tarafından verildi.