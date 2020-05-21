Havza'da bayram tedbirleri alındı - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla tedbirlerin alındığını bildirdi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, bayram öncesi ve sonrası için zabıta ve temizlik işleri müdürlükleri başta olmak üzere ilgili birimlerde görevlendirmeler yapıldığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeleri ekipleri işçe mezarlığında ot biçme çalışması yaptı.

Belediye Başkanlığı olarak halkın rahat bir bayram geçirmesi için çalıştıklarını dile getiren Özdemir, "Tüm birimlerimiz bayram boyunca görevinin başında olacak. Öncelikli hedefimiz halkımızın rahat bir bayram geçirmesini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Hazırlıklar kapsamında ilçe geneli, parklar, bahçeler, ilçe mezarlığı ile şehitliklerin temizlendiğini ve zabıta ekiplerince denetimlerin artırıldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Son günlerini yaşadığımız mübarek ramazan ayının üzüntüsünü yaşarken yeni bir bayrama kavuşmanın da buruk sevinci var içimizde. Bu sene daha dün dediğimiz bayramlar için eski bayramlar demenin hüznü var içimizde. İnşallah en kısa sürede bu belayı başımızdan def edip yine kucaklaşarak bayramlaştığımız bayramlara hep birlikte ulaşacağız. Havzalı hemşehrilerimin ve tüm ülkemizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım."