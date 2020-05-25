Havza'da bayram ziyaretleri - Son Dakika

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Yılmaz ve Özdemir, Kilis'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Astsubay Şevket Alnıdelik, 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu mitingi sonrasında Başbakanlık otobüsüne eskortluk yaparken terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırıda şehit olan Recep Şahin, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin ve Türkiye- Irak sınır hattında terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar'ın ailelerini ziyaret etti.

Yılmaz, şehit ve gazi ailelerinin kıymetli birer emanet olduğunu belirterek, "Sizler bizim başımızın tacısınız. Bayramda en çok ziyaret etmek istediğimiz ailelerin başında siz geliyorsunuz. Onu hak edecek şekilde davranmak da çok önemli. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çocukları bizlere emanet. Onları en iyi şekilde yetiştirmek için üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açık." dedi.

Özdemir de şehit ailelerinin bayramlarını kutlayarak, "Bu vatan uğruna canlarını seve seve veren şehitlerimizin aileleri devletimiz için kutsal bir emanettir. Şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bayramlarını kutluyorum." diye konuştu.

Ziyaretlerde Havza Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı da bulundu.

Belediye Başkanı Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, nöbetçi eczaneyi ziyaret ederek eczacı Ahmet Kaya ve çalışanlarla bayramlaştı.

Özdemir ve Kayan, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve seyahat yasağının başladığı günden bu yana Teşvikiye kavşağında oluşturulan kontrol noktasını ziyaret ederek polis ve jandarma ile sohbet edip bayram şekeri ikram etti.

Sağlık, güvenlik ve diğer kamu çalışanlarının özverili çalışmaları ve halkın sabrı ile gelecek bayramlarda sarılarak bayramlaşacaklarını dile getiren Özdemir, tüm kamu görevlilerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kayan da görevlilerin bayramlarını kutladı.

Özdemir, karşılaştıkları CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ile de bir süre sohbet ederek baramlaştı.