Havza'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Havza'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması gerçekleştirildi

30.04.2022 14:06
Havza'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması gerçekleştirildi

Ramazan Bayramı tatili süresince trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekmek ve farkındalığın artırılması amacıyla "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla başlatılan emniyet kemeri denetimi, Havza'da gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı tatili süresince trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekmek ve farkındalığın artırılması amacıyla "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla başlatılan emniyet kemeri denetimi, Havza'da gerçekleştirildi.

Samsun- Ankara kara yolunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan denetim noktasında gerçekleştirilen denetimde durdurulan araçların sürücüleri ile yolcular, başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kuralarına uymaları konusunda uyarıldı, "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşür dağıtıldı.

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, dün akşam saatlerinden itibaren trafikte gözle görünür bir artış yaşandığını belirterek, "Bayramda insanlarımızın sağlığı, huzuru, ferahı bizler için çok önemli. Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trafikte farkındalık yaratmak amacıyla uygulama gerçekleştirdik. Sürücülerimize, 'Bayramımız kemerli olsun' diyoruz. Sürücülerimizin genelde kemerini taktığını müşahede etmiş durumdayız. Bundan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Uygulamaya İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat da katıldı.

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Ramazan Bayramı, Jandarma, Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika


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