Havza Belediyesinde toplu sözleşme süreci tamamlandı - Son Dakika

Havza Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasından Havza Yirmibeş Mayıs AŞ'de istidam edilen işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Hizmet-İş Sendikası ile Havza Belediyesine ait Havza Yirmibeş Mayıs AŞ arasında 107 işçiyi kapsayan ve yaklaşık 1 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, atılan imzalar ile son buldu.

Havza Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen imza töreni ile Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun arasında atılan imzalar ile 1 yıl geçerli olacak olan sözleşme kapsamında işçiler, maaşlarına yüzde 15 zam alırken, diğer sosyal hakların da eklenmesiyle zam oranı yüzde 45'a ulaştı.

Ayrıca işçiler sosyal haklar kapsamında 52 günlük ikramiye hakkı da kazandı.

Özdemir, işçilerin bu sözleşmeden alacağı her türlü maddi ve manevi kazanımları sonuna kadar hak ettiğini vurgulayarak, "Yaz kış, gece gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyorlar. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyor, Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanlığı ile aramızda çalışanlarımızın haklarını korumak adına imzalarını attığımız toplu iş sözleşmesinin belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Uzun da 1 aydır süren toplu iş sözleşmesini mutlu sonla imzaladıklarını belirterek, "Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen, işçi haklarına verdiği önem ve destek için Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e teşekkür ediyorum. Sözleşmemiz üyelerimiz, Sendikamız ve Belediyemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Uzun, daha sonra Özdemir'e sendika logolu saat hediye etti.

İmza törenine 25 Mayıs Termal AŞ yetkilileri Hüdai Baltacı ve Süleyman Özdemir, Şube Başkan Yardımcısı Arif Çelik, Hizmet-İş Sendikası iş yeri temsilcileri Önder Özkan ve Bayram Saraç da katıldı.