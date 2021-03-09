Havza Belediyesi Zabıta ekipleri denetimde - Son Dakika

Havza Belediyesi Zabıta ekipleri denetimde

09.03.2021 16:33
Havza Belediyesi Zabıta ekipleri denetimde, System.String[]

Havza Kaymakamlığı alınan kararlar neticesinde çeşitli yerlere denetimler yapıldı. Bunlar; berber, kuaför ve güzellik salonlarında vb. mekanlardı.

Havza Kaymakamlığınca oluşturulan denetim ekiplerine dahil olan Havza Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim ve bilgilendirme yapıldı.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Demir başkanlığındaki ekip, berber, kuaför ve güzellik salonlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki önlemlere uyulup uyulmadığı konusunda denetleme yaptı.

Denetimde içeride bulunması gereken müşteri sayısı, uyarı levha ve tabelaları ile uyarıcı işaretler, dezenfektan noktaları denetlenerek İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim (İSDEM) uygulamasına anlık olarak işlendi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, salgının başladığı ilk günden bu yana çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini belirterek, "Ülke genelinde kontrollü normalleşme dönemi olarak tanımlanan sürece geçildi. Bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması önem taşıyor. Bu amaçla dinamik denetim süreci başladı. Bizler de oluşturduğumuz ekipler ile denetimlerimize başladık." dedi.

İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Belediyesi Zabıta ekipleri denetimde - Son Dakika


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