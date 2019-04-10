Son Dakika Haberleri: Havza'da Bocce ve Voleybol Turnuvası

Havza'da Bocce ve Voleybol Turnuvası

44 dakika önce

Havza Kaymakamlığı koordinesinde Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bocce ve voleybol turnuvası düzenlendi.

Havza'da Bocce ve Voleybol Turnuvası, System.String[]
Havza Kaymakamlığı koordinesinde Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bocce ve voleybol turnuvası düzenlendi.

Havza şehir stadında düzenlenen minik ve yıldızlar bocce turnuvasına, 15 takım katıldı.

Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun turnuvaların, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Bu vesile ile öğrencilerimize hem spor yapma imkanı hem de okul stresinden bir an olsun uzaklaşma imkanı sağlıyoruz. Turnuvalarda dereceye girenlere ödülleri Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 100. yıl kutlama programında verilecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:49 Kaynak: AA
Samsun, Milli Eğitim Müdürlüğü, voleybol, Havza, Güncel
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