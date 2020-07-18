Havza'da buğday pazarı hareketlendi - Son Dakika

Havza'da buğday pazarı hareketlendi

Havza ilçesinde hasatla birlikte buğday pazarında hareketlilik başladı.

Havza ilçesinde hasatla birlikte buğday pazarında hareketlilik başladı.

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Hasat ve harmanını tamamlayan çiftçilerin bir bölümü mahsullerini satmak için Havza Buğday Pazarı'na getirdi.

Zahireciler buğdayı kilogramı, cinsi ve kalitesine göre 1,65 ila 1,75 lira arasında değişen fiyatlarda alırken, hasadı tamamlanan arpa ise 1,25 ila 1,30 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor.

Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik, AA muhabirine, ilçede hasadın 3 gün önce başladığını, 20 gün daha sürmesinin beklendiğini söyledi.

Bu yıl buğday rekoltesinin yüksek olacağını tahmin ettiklerini belirten Gedik, "Bu yıl buğday ekim alanı çoğaldı, ürün kalitesi de yüksek. Buğdayın kalitesini gösteren hektolitre değeri kilogramda 75 ila 82 gelmekte. Bu da fiyatlara artış olarak yansımakta. Geçen seneye göre buğday fiyatı yüzde 35 artış gösterdi." dedi.

Bu yıl Havza'da dekar başına 350 ila 760 kilogram arasında verim olduğunu anlatan Gedik, "Pazarda 15 bin ton buğdayın işlem göreceğini tahmin ediyoruz. Buğday pazarı esnafımız, çiftçimizin ürününü en iyi fiyattan alma gayretinde." diye konuştu.

Hasat yapan çiftçilere uyarılarda da bulunan Gedik, "Çiftçilerimiz ürünü nemli hasat ettirmemeli. Bu, ürünün kalitesini, dolayısıyla fiyatını düşürmekte. Ayrıca hasat yapan biçerdöver operatörlerini dane kaybı konusunda uyarmaları ve kendilerinin de dikkatli olmaları menfaatlerine. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlı hasatlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da buğday pazarı hareketlendi - Son Dakika
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