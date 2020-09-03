Havza'da buğday pazarında ayçiçeği hareketliliği - Son Dakika

Havza ilçesinde ayçiçeği hasadının başlaması ile birlikte buğday pazarında hareketlilik yaşandı.

Ayçiçeği hasadını tamamlayan çiftçilerin bir bölümü mahsullerini satmak için Havza Buğday Pazarı'na getirdi.

Havza Buğday pazarında ayçiçeği 3,60 liradan işlem görüyor.

Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik, ilçede hasadın birkaç gün önce başladığını ve 15 gün daha sürmesini beklediklerini belirterek, "Ülke genelinde en son ayçiçeği hasadının başladığı bölge Havza. Bu yıl ekim alanı geçen yıla oranla aynı kaldı. Fakat bu yıl kuraklık nedeni ile rekoltenin düşük olması bekleniyor. Bu yıl tahmini 70 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Ortalama dekar başına verim kuralık nedeni ile 200 kilo civarında." dedi.

Yaklaşık 15 bin ton ayçiçeği rekoltesi beklediklerini ifade eden Gedik, "Rekolte düşük olmasına rağmen ürün kalitesi oldukça iyi. Bu yıl 3,60 liradan alımlar devam ediyor ama fiyatlar yükselecektir. Pazarda 11 bin ton buğdayın işlem göreceğini tahmin ediyoruz. Diğer 4 bin ton ise birlik ve kooperatiflere teslim edilir. Buğday pazarı esnafımız, çiftçimizin ürününü en iyi fiyattan alma gayretinde." diye konuştu.

Hasat yapan çiftçilere uyarılarda da bulunan Gedik, "Hasat yapan biçerdöver operatörlerini dane kaybı konusunda uyarmaları ve kendilerinin de dikkatli olmaları menfaatlerine. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlı hasatlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Pazara ayçiçeği teslim eden üreticiler ise fiyatların iyi olduğunu fakat gübre ve benzeri girdilerin yüksek olduğunu dile getirdiler.