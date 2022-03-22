Havza'da Çanakkale şehitleri anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Havza'da Çanakkale şehitleri anıldı

22.03.2022 16:11
Havza'da Çanakkale şehitleri anıldı

Havza'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeni ile program düzenlendi.

Havza'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeni ile program düzenlendi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde, 25 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Okul Müdürü Mustafa Hilmi Alpaslan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması sonrası, öğrenciler tarafından şiirler okundu, Seyit Onbaşı'nın hayatını anlatan sunum, film gösterimi yapıldı ve tiyatro sahnelendi.

Programın sonunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeni ile ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Muharip Gaziler Derneği Havza İlçe Temsilcisi Harun Saat tarafından ödülleri verildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, davetliler ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Kavak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin107. yıl dönümü kutlandı Kavak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin107. yıl dönümü kutlandı

Çanakkale, Hisarcık, 18 mart, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da Çanakkale şehitleri anıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:14 Kastamonu'da işten çıkarılmak istenen kişi Belediye Başkanı'na makamında saldırdı!
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:35 Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 16:25:18. #1.12#
SON DAKİKA: Havza'da Çanakkale şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement