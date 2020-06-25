Havza'da canlı hayvan pazarı açılacak - Son Dakika

Havza'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılan canlı hayvan pazarı, 26 Haziran'da açılacak.

Havza Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından alınan karantina süresinin dolması üzerine yeniden açılacak canlı hayvan pazarında, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt ve veteriner hekimi Fatih Büyük koordinesinde pazarın giriş çıkış noktalarına atık eldiven ve maske kutuları konuldu ve çeşitli yerlerde dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu.

Ayrıca pazar alanı, padoklar, çay ocakları ve idari bina ile tuvaletler de dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, koronavirüs nedeniyle hijyene ve mesafeye uyulmasının oldukça önem taşıdığını vurguladı.

Pazarda maske, mesafe ve hayvan sağlığı konularında kontrollerinin aralıksız devam edeceğini belirten Özdemir, "Satıcı ve vatandaşlarımızın ateşi ölçülerek pazar alanına alınacak. Hem satıcıların hem de alıcıların kurallara uymasını istiyoruz. Bu yıl pazarlıkları tokalaşarak yapmayacağız. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.