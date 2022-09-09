CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Havza'da kutlandı - Son Dakika
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CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Havza'da kutlandı

09.09.2022 14:58
CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Havza'da kutlandı

Havza'da, CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Havza'da, CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

CHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen programda Mehmetçik Meydanı'nda anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunalması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda basın açıklaması yapıldı.

Ertaş Çoban tarafından okunan basın açıklamasında, kurtuluş mücadelesinin ve kuruluş iradesinin siyasi önderi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99 yaşında olduğu belirtilerek, "Bugün bu tarihi mirası coşkuyla kutlamak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını hep birlikte inşa etme kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir sesle beyan etmek için buradayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin kuruluş mayasını oluşturan ve genç Cumhuriyeti demokrasiye hazırlayan bir partidir." dedi.

Programa CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan ile partililer katıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Havza'da kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Havza'da kutlandı - Son Dakika
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