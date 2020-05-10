Havza'da çiçek ve ekmek satışı yapan yerlere denetim - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi tarafından çiçek ve ekmek satışı yapan yerlere denetim ve uyarılar yapıldı.



Havza'da korona virüsü salgınının önlenmesine yönelik uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Havza Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam etti. Kısıtlamanın ikinci gününde Havza Belediyesine bağlı Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından çalışmalara ara verilmeden devam edildi. Zabıta ekiplerince ilçe genelinde ekmek satışı yapanlar ile fırınlar, tatlıcılar ve Anneler Günü nedeniyle hafta sonu açık olan çiçek satışı yapan iş yerlerinde denetim ve bilgilendirme yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise ilçe genelinde ot ilaçlaması çalışması yapıldı.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yapmış olduğu açıklamada sokağa çıkma yasağına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Eminim ki kısa süre sonra halkımızın tedbirlere uyması neticesinde bu iş bitecek. Temizlik işlerimiz ile zabıta müdürlüğümüz çalışmalarına ve denetimlerine aralıksız devam edecek. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için. Havza'da sokağa çıkma yasağına uyma oranı oldukça yüksek. Teşekkürler Havza." - SAMSUN