Havza'da çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı - Son Dakika

Havza'da hasat sezonunun sona ermesi ve anız yangınlarının görülmeye başlaması üzerine çiftçilere uyarıda bulunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amiri Haşim Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anız yangınları ile ormanların yok olduğunu, doğanın ve canlıların zarar gördüğünü, elektrik, telefon direkleri ile şebekelerinin de kullanılamaz hale gelebileceğini söyledi.

Tüm ikazlara rağmen anız yangınlarının önüne geçilemediğine dikkati çeken Sancak, "Tüm uyarılarımıza rağmen hasat sonu vatandaşlarımız, tarlalarındaki anızları yakarak temizleme yoluna gidiyor. Bu kişiler hem doğaya hem de kendi ekonomilerine zarar verdiklerinin farkında değil." dedi.

İtfaiye ekiplerinin anız yangını ile uğraşırken daha ciddi olaylara müdahalede geç kalma ihtimali bulunduğuna da işaret eden Sancak, tarla yangınlarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Anız yangınlarının ormanlık alanlara sıçradığında sonuçlarının çok daha üzücü olduğuna vurgu yapan Sancak, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve bunun da yangın için risk teşkil ettiğinin altını çizdi.

"Çiftçilerimizden ricamız, anız yangınını bize ihbar ettikten sonra mümkün olduğunca yanan alanın çevresini traktörler ve zirai aletler yardımı ile çevirmeleri." diyen Sancak, şunları kaydetti:

"Bu şekilde yangın başka tarlalara sirayet etmez. Yanan tarlanın etrafının zirai aletler ile hızlı bir şekilde kazılarak çevrilmesi hem bize zaman kazandıracaktır hem de yangının büyümesinin önüne geçecektir. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği olarak Ladik, Havza, Kavak ve Asarcık ilçelerine hizmet vermekteyiz. Bu sebepten yangın için arayan vatandaşlarımızın adreslerini tam vermeleri çok önemli. Anız yakanlara cezai işlem uygulanacağı da unutulmamalı."