Son Dakika Haberleri: Havza'da Çiftçilere Bilgilendirme

Havza'da Çiftçilere Bilgilendirme

18 dakika önce

Havza Tarım Kredi Kooperatifi tarafından çiftçilere yönelik bitki hastalıkları ve doğru ilaç kullanımı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Havza'da Çiftçilere Bilgilendirme, System.String[]
Havza Tarım Kredi Kooperatifi tarafından çiftçilere yönelik bitki hastalıkları ve doğru ilaç kullanımı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kooperatif ile bitki ilaçları firmasının işbirliğinde bir tesiste düzenlenen toplantıda, çiftçilere bölgede yetiştiriciliği yapılan ürünlerde uygulanan bitki koruma ilaçlarının kullanım zamanı, kullanım şekli, kullanım dozu, etki süreleri, diğer ilaçlarla karışımları, uygulama yapılan ve kullanılmayan bitkiler arasındaki farklılıklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sunum sonunda çiftçiler, pratik uygulamalar ve sahada yaşadıkları sorunlar hakkında yetkililere karşılaştıkları sorunları aktardı.

Havza Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Etem Kurultay, bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin önemli olduğunu, kurum olarak eğitim faaliyetleri yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Çiftçilerin ilaçlama yapmadan önce bir uzmana danışarak uygulama yapmaları gerekmekte. Eğitim programımıza katkı veren firma yetkililerine teşekkür ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:07 Kaynak: AA

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