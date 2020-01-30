Havza'da çiftçilere bilinçli gübre kullanımı eğitimi - Son Dakika
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Havza'da çiftçilere bilinçli gübre kullanımı eğitimi

6 saat önce

Havza Ziraat Odası tarafından bilinçli gübre kullanımı için eğitim düzenlendi.

Havza'da çiftçilere bilinçli gübre kullanımı eğitimi, System.String[]

Havza Ziraat Odası tarafından bilinçli gübre kullanımı için eğitim düzenlendi.

Havza Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda, özel bir firma temsilcisi Şükrü Kolukısa tarafından çiftçilere verilen eğitimde, çevreye zarar vermeden doğru zamanda doğru miktarda gübreleme yapılması anlatıldı.

Toprak örneği nasıl alınmalı ve toprak analizi desteği, bitkilerde dengeli gübreleme ve gübre kullanımı, Havza'daki toprağın özellikleri, bu özelliklerin tarımsal üretime etkisi de eğitimde anlatıldı.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, eğitim sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizi doğru tarım uygulamalarına yönlendirmek amacı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızda gerek kendi personelimiz gerek ise davet ettiğimiz özel firma yetkililerimiz ile yeni ve doğru tarım tekniklerini çiftçilerimize öğretiyoruz. Eğitimlerimize katılan ve bizlere destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Kolukısa, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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