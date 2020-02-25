Havza'da çiftçilere kenevir ekimi anlatıldı - Son Dakika

Havza'da çiftçilere kenevir ekimi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Havza Ziraat Odası Başkanlığı salonundaki toplantıda, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kenevir işleme tesisi kuracak Murat Kocaballı, kenevir ekimi hakkında bilgi verdi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza'da bir süredir alternatif ürün arayışı içinde olduklarını belirterek, "Kenevir alternatif bir ürün olması yanında ülkemizde ekimi yeniden yapılmaya başlamıştır. Kenevir büyüklerimizin bildiği adıyla bu bölgede kendir olarak anılmaktadır. İlçemize işleme fabrikası kurulmak isteniyor. Halk arasında anlatıldığı gibi yasal bir zorluluk yok, fabrika tohum, gübre, hasat ve nakliyeyi kendisi yapacağını belirtmektedir. Çiftçimizden deneme amaçlı olsa bile arazilerinden 1-2 dönüm ekmelerini istiyoruz." dedi.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ise ilçede kurulacak olan kenevir işleme fabrikasının bölge için avantaj olduğuna değinerek şunları dile getirdi:

"Kenevir ekimi ülkemizde 19 ile verildi, verilen illerden bir tanesi ise Samsun'dur. İlçemizin kalkınması için çok yönlü düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ülkemizde kenevir üretimine önem verilmektedir. Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak kenevir işleme fabrikası ile hazır pazarı var olup çiftçilerimize alternatif ve kazandıran bir ürün olacağına inanıyoruz. Kenevir üreterek çiftçimiz, fabrika kurulması ve işlenmesi ile ilçemiz kazanacaktır."

Havza TSO Başkanı Erkan Acar kenevir ekiminin bölge için ekonomik katkı sağlayacağını belirterek, "Üretimin yapılması ile burada bir pazar oluşacaktır, oluşan bu pazar da mutlaka rekabeti doğuracak olup, kenevirin fiyatı daha da artacaktır. Ayrıca burada ne kadar çok üretim yaparsak Samsun kenevir konusunda üst olma yönünde önemli bir adım atmış olcak." diye konuştu.

Kocaballı da kenevirin iki türlü alımı yapıldığını belirterek, "Birincisi tohum, ikincisi sap olmak üzere, çiftçilerimizle yapılan anlaşma ile tohum ve gübreleri ücretsiz olarak bizler vereceğiz, hasat sonrası ise nakliye yine bize ait olacak. Bu bölgede 1 dönüm araziden ortalama 100 kilo tohum ve bin 200 sap yani 1 tona yakın kenevir sapı alınmakta olup bu da çiftçimize diğer ürünlere göre daha fazla kazanma imkanı sağlamaktadır. Tesisimiz üretime geçtiğinde alım garantisini üreticimize vereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Murat Kocaballı çiftçilerin kenevir ekimi ile ilgili merak ettikleri soruları yanıtladı.

Toplantıya, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.