?Havza'da çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde Havza'da yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Bakanlık tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'nin beş alt projesinden biri olan Güneşin Kızları Tarlada Projesi ile ildeki yağlık ayçiçeği ekim alanını genişletmenin hedeflendiğini söyledi.

Projenin bütçesinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğunu belirten Sağlam, "Proje kapsamında il genelinde 12 bin dekar alanda ekim yapılmak üzere 600 torba farklı türde yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapacağız. Çiftçimize yüzde 62 hibe ile yağlık ayçiçeği dağıtmaktayız. İlimizde geçen yıl 188 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı ve 51 bin ton ürün elde edildi. Bu ürüne yaklaşık 19 milyon lira destek verildi. Bunun 9 milyon lirası, 86 bin dekar ekim yapan Havza'ya verildi." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise son dönemde tarımı ayağa kaldırma adına önemli çalışmalar yapıldığına işaret ederek, "Ülke olarak üretmeye ve üretimi artırmaya devam etmeliyiz. İlçemizde sulama imkanlarının artırılması, tarımsal gelirin artması anlamına gelecektir. Havza için, çiftçimiz için kurumlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Havza Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise dağıtılacak yağlık ayçiçeği tohumlarıyla ekim alanının genişlemesini hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumları dağıtıldı.

Programa Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile çiftçiler katıldı.