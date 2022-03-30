Havza'da çiftçilere zirai ilaçlamayla ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Havza'da Ziraat Odası Başkanlığı ve özel bir tarımsal ilaç firması tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen bilgilendirme öncesi, Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından dijital ve telefonla dolandırıcılık ile evden ve iş yerlerinden hırsızlık konularında çiftçiler uyarılarak, broşür dağıtıldı.

Daha sonra, Ziraat Yüksek Mühendisi Muammer Kanbolat tarafından çiftçilere zirai ilaçlama teknikleri, doğru ilaçlama, zirai ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, tarımsal ilaçlamanın oldukça önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, "Önceliğimiz sağlıklı ürün elde edebilmek. Bu yüzden de tarımsal ilaçlama konusu hassasiyet gerektiren bir durum. Havza Ziraat Odası olarak çiftçilerimize yönelik bilgilendirme çalışmalarımıza devam edilecektir." dedi.