Havza'da çiftçilere zirai ilaçlamayla ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Havza'da çiftçilere zirai ilaçlamayla ilgili bilgilendirme yapıldı

30.03.2022 15:54
Havza'da çiftçilere zirai ilaçlamayla ilgili bilgilendirme yapıldı

Havza'da Ziraat Odası Başkanlığı ve özel bir tarımsal ilaç firması tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Havza'da Ziraat Odası Başkanlığı ve özel bir tarımsal ilaç firması tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen bilgilendirme öncesi, Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından dijital ve telefonla dolandırıcılık ile evden ve iş yerlerinden hırsızlık konularında çiftçiler uyarılarak, broşür dağıtıldı.

Daha sonra, Ziraat Yüksek Mühendisi Muammer Kanbolat tarafından çiftçilere zirai ilaçlama teknikleri, doğru ilaçlama, zirai ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, tarımsal ilaçlamanın oldukça önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, "Önceliğimiz sağlıklı ürün elde edebilmek. Bu yüzden de tarımsal ilaçlama konusu hassasiyet gerektiren bir durum. Havza Ziraat Odası olarak çiftçilerimize yönelik bilgilendirme çalışmalarımıza devam edilecektir." dedi.

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Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Ziraat Odası, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Havza'da çiftçilere zirai ilaçlamayla ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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