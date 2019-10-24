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Havza'da Cumhuriyet Koşusu

51 dakika önce

Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

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Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

Havza Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile organize edilen koşuya, 270 sporcu katıldı.

Hilmi Tunalı Caddesi üzerinde 4 farklı kategoride gerçekleştirilen koşu, Mehmet Ali Şahin Spor Tesisi önünden başlayıp Havza Sağlık Meslek Lisesi önünde sona erdi.

Genç kız bin 500 metre ile genç erkek 3 bin metre, yıldız kız bin metre ile yıldız erkek bin 500 metre, küçük kız ve erkek 800 metre ile minik kız ve erkek 400 metre kategorilerinde yapılan koşuda sporcular ter döktü.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, gençleri spora teşvik için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu amaç için kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Organizasyona katılan öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Şevket Sezer de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koşusuna katılımın artmasından mutlu olduklarını aktararak, "Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile yıl boyu öğrencilerimiz için çeşitli spor kursları açmaktayız. Amaç öğrencilerimizin spor yapma alışkanlığı edinmeleri ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bizlere vermiş oldukları katkılardan ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Sezer, Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödüllerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verileceğini de sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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