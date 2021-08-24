Havza'da da "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Vatandaşlarda gönüllü ve düzenli kan bağışı bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası, Havza'da da başlatıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde Samsun Valiliği himayesinde, kaymakamlıklarla iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 23 Ağustos-15 Ekim tarihlerinde 5 bin 555 ünite kan bağışı toplanması amaçlanıyor.

Havza Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında da Türk Kızılay kan bağışçısı kazanım uzmanı biyolog Alper Candan, katılımcılara bağış çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türk Kızılayın "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin sorumluluk sahasındaki 5 ilden kan bağışı kabul ettiklerini söyledi.

Bölgede yıllık 130 bin ünite kan bağışı yapılması gerektiğine işaret eden Candan, "Ancak bölgede Türk Kızılaya yıllık 117 bin ünite kan bağışı yapılmaktadır. İnsanımızın kan ve kan ürünleri temini noktasında yaşadığı sıkıntılara son vermek amacı ile başlatılan 'Ulusal Güvenli Kan Temini Programı' kapsamında toplumda gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçısı kazanımı sağlamak amacıyla birçok kurum ve kuruluşla iş birliği protokolleri imzalanmış ve çalışmalar başlatılmıştır." dedi.

Son dönemde özellikle Kovid-19 nedeniyle kan bağışında istenilen sayılara ulaşamadıklarına dikkati çeken Candan, "Havza'da kampanya kapsamında 30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca kan bağışı kabul edeceğiz. Havza'da hedefimiz en az 155 ünite kan bağışı kabul etmek." ifadesini kullandı.

Toplantıya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Türk Kızılay İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Nizamattin Boyacı, Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ile diğer ilgililer katıldı.