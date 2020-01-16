Havza'da depreme dayanıksız okul binalarının yıkımına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza'da depreme dayanıksız okul binalarının yıkımına başlandı - Son Dakika

Havza'da depreme dayanıksız okul binalarının yıkımına başlandı

6 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde depreme dayanıklılık testleri sonucunda yıkım kararı alınan okulların yıkım çalışmaları başladı.

Havza'da depreme dayanıksız okul binalarının yıkımına başlandı, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde depreme dayanıklılık testleri sonucunda yıkım kararı alınan okulların yıkım çalışmaları başladı.

Havza'da daha önce yapılan zemin etüt ve karot numune testleri sonucunda depreme dayanıksız olduğu belirlenen 25 Mayıs Ortaokulu binasının yıkılıp yeniden yapılmasının ardından, Şehit Osman Ünal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A, B, C ve D hizmet binalarının yıkımına başlandı.

Çalışmalar kapsamında önce Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin lojmanı yıkıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi yapılan çalışmalarda depreme dayanıksız çıkan 3 okul binası için yıkım kararı çıktığı belirtildi.

Şehit Osman Ünal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A, B, C ve D hizmet binalarının gerçekleştirilen yıkım ihalesinin 435 bin lira ile neticelendiği bildirilen açıklamada, okul binalarının yıkımının 45 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası 1982 yılında yapılmış, elektrik ve tesviye bölümleri ile eğitim öğretime başlanmıştı. Okul binası 2018 yılında boşaltılmıştı.

1947 yılında Akşam Sanat Okulu olarak hizmete başlayan bina, 1974 yılında Kız Meslek Lisesi, 2014-2015 yılında yapılan isim değişikliği ile Şehit Osman Ünal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kullanılmıştı.

Anadolu Lisesi, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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