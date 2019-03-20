Son Dakika Haberleri: Havza'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Havza'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

2 saat önce

Havza ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Havza'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Havza ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ereli Mahallesi Alime Pınarı mevkisinde kendisine ait tarlada çalışan Mevlit Sezgin'in (59) kullandığı 05 FA 221 plakalı traktör devrildi.

Devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan Sezgin, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Havza, Güncel
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