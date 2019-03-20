Havza'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
2 saat önce
Havza ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Havza
ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ereli Mahallesi Alime Pınarı mevkisinde kendisine ait tarlada çalışan Mevlit Sezgin'in (59) kullandığı 05 FA 221 plakalı traktör devrildi.
Devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan Sezgin, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: AA
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