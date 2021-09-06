Havza'da devrilen traktörün altında kalan sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde traktörün devrilmesi soncu sürücü ağır yaraladı.
Alınan bilgilere göre, Pınarçay Mahallesi'nde Adnan Yurduseven'in (61) kullandığı 19 DD 628 plakalı traktör, şarampole devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan sürücü, Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Yurduseven, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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