Havza'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Havza Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında mahallelerde dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde devam eden ve gece yapılan çalışmalar kapsamında 19 Mayıs Mahallesi'nde sokaklar yıkandı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Yaşanan gelişmeler gösteriyor ki uygulanan tedbir ve alınan kararlar oldukça doğru. Son günlerde salgın ile ilgili verilerde yaşanan düşüşler bunu göstermekte. Aynı kararlılıkla devam edersek en kısa sürede bu illetten kurtulacağız." dedi

Özdemir, Havza Belediyesi olarak sonuna kadar mücadelenin içinde olacaklarını vurguladı.