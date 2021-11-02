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Havza'da din görevlilerine yönelik afet eğitimi sona erdi - Son Dakika

Havza'da din görevlilerine yönelik afet eğitimi sona erdi

02.11.2021 15:56
Havza'da din görevlilerine yönelik afet eğitimi sona erdi

Havza'da din görevlilerine yönelik düzenlenen afet konusunda farkındalık eğitimleri sona erdi.

Havza'da din görevlilerine yönelik düzenlenen afet konusunda farkındalık eğitimleri sona erdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeni ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında verilen eğitimlere Havza İlçe Müftülüğünde görevli imam-hatip, müezzin kayyım, Kur'an kursu öğreticileri ve daire personeli olmak üzere toplam 194 din görevlisi katıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen son eğitimde, ilçe merkezinde çalışan din görevlilerine, Samsun İl Müftülüğü Afet Eğitmeni ve Din Hizmetleri Uzmanı Muharrem Hacıkaraahmetoğlu tarafından "Temel Afet Bilinci", "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)", "Afetlerin İnsan Psikolojisine Etkileri ve Psikolojik İlk Yardım" ile "Afet ve Afet Sonrasında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik" başlıklarında bilgiler aktardı.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, yaptığı açıklamada, afet farkındalık eğitimlerinin 2 grup halinde yapıldığını belirterek, "Gruplarımızdan ikincisine yapılan eğitim ile eğitim programımız sona erdi. Eğitimlerimize 194 personelimiz katıldı. Halkımız ile her an hem hal olan din görevilerimiz aldıkları bu eğitim ile halkımızı afetlere karşın bilinçlendirecek. Burada eğitim alan personelimiz zaman zaman vaazlarında ve Kur'an kurslarında halkımıza yönelik afetler konusunda bilgilendirme çalışmaları yapacaklar." dedi.

İmam Hatip, Hisarcık, Türkiye, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da din görevlilerine yönelik afet eğitimi sona erdi - Son Dakika


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