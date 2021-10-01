Üye Girişi
Havza'da Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Havza'da Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi

01.10.2021 10:25
Havza'da Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi, System.String[]

Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince iş yeri temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince iş yeri temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda, öğretmenliğin toplumun kılcal damarlarına ulaşan mesleklerden biri olduğunu belirterek, örgütlü mücadelenin önem taşıdığını, bu nedenle sendikanın ilkeli mücadelesini desteklediklerini söyledi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da sendikal çalışmalarda iş yeri temsilcilerine başarılar dileyerek, "Her zaman birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla öğrencilerimize daha iyi eğitim ve mesai arkadaşlarımıza çalışma ortamı sağlamak için çalışmaktayız." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Numan Kurt ise iş yeri temsilcilerinin sendikanın uç beyi olduğunu dile getirerek, "Onların sahada gördükleri ve bizlere ilettikleriyle yol hartamızı belirlemekteyiz. 6. dönem toplu sözleşme ile birçok alanda yeni kazanımlar sağladık. Bizler ne kadar güçlü olursak elde edeceğimiz kazanımlar o kadar çok olacaktır." ifadesini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız da sendikacılık anlayışıyla önemli yol kat edildiğini anlatarak, "Yasaklara ve hak ihlallerine karşı mücadelemiz, kazanıma dönüşen söylem ve eylemlerimiz, eğitime yönelik çalışmalarımız, sorunların çözümüne ilişkin ısrarımız sendikacılığa yeni bir soluk getirmiş, bu alana yeni bir anlam kazandırmıştır. Sendikal hareketliliğin gerilediği bir dünyada örgütlenmeye bakışımız ve tutumuz, bu alana yeni bir anlam kazandırıyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde birçok soruna çözüm bulunmasını sağladık, onlarca kazanım elde ettik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş yeri temsilcilerinin yetki ve sorumlulukları, görüş ve öneriler, toplu sözleşme süreci ve kazanımlar gibi konular görüşüldü.

Toplantıya AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Temsilcisi Servet Arslan da katıldı.

Havza'da Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi
Havza'da Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi
Havza'da Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi

Sebahattin Özdemir, Eğitim Bir Sen, Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

86 yaşında yaşamını yitiren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir? 10:26 86 yaşında yaşamını yitiren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir? Muslera, spikerin gafını sosyal medyada paylaşarak durumla eğlendi 10:22 Muslera, spikerin gafını sosyal medyada paylaşarak durumla eğlendi Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşımı Temel Karamollaoğlu yaptı 10:19 Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşımı Temel Karamollaoğlu yaptı
2 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu kurşuna dizen kadının savunması: Onları cennete göndermek istedim 10:10 2 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu kurşuna dizen kadının savunması: Onları cennete göndermek istedim Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi 10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim 09:54 Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim
Erdoğan'ın 08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları

Son Dakika Haberleri
10:25 86 yaşında yaşamını yitiren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?
10:21 Muslera, spikerin gafını sosyal medyada paylaşarak durumla eğlendi
10:18 Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşımı Temel Karamollaoğlu yaptı
10:14 İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak
10:10 2 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu kurşuna dizen kadının savunması: Onları cennete göndermek istedim
10:05 Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu
10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi
09:57 Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti
09:54 Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak
09:47 Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor
Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları         
10:28
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan araçlar İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan araçlar         
10:26
5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi 5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi         
10:20
İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak         
10:14
Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu         
10:06
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli         
22:47
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 10:34:22. #1.11#
SON DAKİKA: Havza'da Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement