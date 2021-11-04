Havza'da eğitimciler ile sanayiciler bir araya geldi - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde eğitimciler ile sanayicileri bir araya getiren toplantı düzenlendi.

İlk Kıvılcım 1919 - Havza Kadın Üretim Kooperatifinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Şube Müdürü Hakan Erhan, meslek eğitim kurumlarının müdürleri, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile Havza Organize Sanayi Bölgesinde üretime geçen firmaların yetkilileri katıldı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Havza OSB'nin hızlı gelişim içinde olduğunu vurgulayarak, "Sayın Valimizin talimatıyla ilave 3 bin 500 dekar alan daha OSB'mize dahil olacak. Bu, daha fazla yatırımcının Havza'ya gelmesi, dolayısıyla fazla iş gücü ihtiyacı demek. Şimdiden hazırlıklarımızı yapmanın gayreti içerisindeyiz. Havza OSB, Havza'nın geleceği ve bizler çalışmalarımızı ona göre planlamalıyız." dedi.

Sağlam da Organize Sanayi Bölgesinin kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılamak için yapılabilecek çalışmaların önemine değinerek, "Bugün Havza OSB'de 6 firma üretimde, yarın bu sayı artıkça kalifiye ara eleman ihtiyacı da artacak. Hem sanayicilerimize iş gücü sağlamayı hem de mesleki eğitim alan öğrencilerimizle halkımıza yönelik eğitim programlarıyla gençlerimizin daha çabuk istihdam edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun için sanayicilerimizle mesleki eğitim kurumlarımızın bir arada olması önemli. İnşallah bu iş birliğinden hem Havza hem de Havza OSB karlı çıkacak." diye konuştu.

Acar ise Havza OSB'nin zorlu bir kuruluş süreci geçirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bir yol açılıyor ama arkadan gelenler o yolun ne zorluklar ile açıldığını bilmiyor. Bizim için önemli olan yaşanan zorluklar değil, bu zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aşmamız. Bu toplantı bizler için bir milat niteliğinde, ilçemizde mesleki eğitim yapan kurumlarımız ile sanayimizin birlikteliği hem okullarımızda eğitim gören gençlerimizin iyi ve kaliteli bir eğitim almalarını, sanayicimizin aradığı kalifiye elemanı daha hızlı bulmasını sağlayacak."

Konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Görevlisi Seyit Ahmet Dikmen tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanabilecek projeler, yapılabilecek iş birliği çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Toplantının son bölümünde ise sanayicilerin talepleri ve önerileri dinlenerek, iş birliği konuları istişare edildi.

Havza OSB'de üretim yapan firmaların temsilcileri, ara eleman açığı olduğunu, bunun giderilmesi gerektiğini dile getirerek, ara eleman yetiştirilmesi konusunda yapılacak iş birliğinin kendileri için de olumlu sonuçları olacağını kaydetti.