Havza'da ekmeğe zam

Havza ilçesinde 200 gram ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı.

Havza ilçesinde 200 gram ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı.

Havza Bayii Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası tarafından dağıtlan ve 25 Mayıs Cumartesi'nden bu yana 200 gram ekmeğin 1,25 liradan satılmaya başlandığına ilişkin yeni fiyat tarifesi, fırınlara asıldı.

Fırıncılar un fiyatlarına, elektrik ve maya gibi temel girdi fiyatlarına gelen zamların ardından ekmek zammının kaçınılmaz olduğunu savundu.

Fırın sahiplerinden Cevdet Sözen, artan un ve diğer girdi fiyatlarındaki maliyetlerden dolayı ekmeğe zam yapıldığını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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