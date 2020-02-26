Havza'da ekmek fırınları denetlendi - Son Dakika
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Havza'da ekmek fırınları denetlendi

6 saat önce

Havza Belediyesi zabıta ekipleri fırın denetimi yaptı.

Havza'da ekmek fırınları denetlendi, System.String[]

Havza Belediyesi zabıta ekipleri fırın denetimi yaptı.

İlçedeki 13 ekmek fırınını denetleyen ekipler, denetimlerde gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıkları ile bulundurulması gereken açılış ruhsatı, hijyen belgesi gibi diğer evrakları inceledi.

Denetimlerde iş yeri sahipleri genel hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Demir gıda üretimi yapan iş yerlerinde rutin denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Sofralarımızın vazgeçilmesi olan temel gıdamız ekmeklerimizin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için denetimler aralıksız devam edecek. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Tüm fırıncı arkadaşlarımıza gerek gramajda gerekse temizlik konusunda göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyorum." dedi.

Zabıta, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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