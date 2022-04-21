Havza'da "Ekranla Değil Akranınla Oyna Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika

Havza Anaokulunda çocukları teknolojinin olumsuz etkilerinden uzaklaştırma amacıyla "Ekranla Değil Akranınla Oyna e-Twinning projesi uygulamaya konuldu.

Havza Anaokulunda uygulamaya konulan proje kapsamında okulun Sevgi Kelebekleri sınıfı öğrencilerinin, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle teknolojinin olumsuz etkilerinden uzaklaşması, arkadaşları ve aileleriyle verimli zaman geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Proje koordinatörü ve okul öncesi öğretmeni Burcu Önal'ın rehberliğinde evde aileleri, sınıfta arkadaşlarıyla 5 hafta boyunca projenin amaç ve hedeflerine uygun oyun ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Önal, proje sayesinde teknolojinin doğru kullanımı konusunda öğrencileri ve ailelerini bilinçlendirmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Öğrencilerimizin ve ebeveynlerinin ekran kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmelerini, öğrencilerimizin sanal oyunlar yerine gerçek hayatta arkadaşlarıyla oyun oynamalarını sağlamayı istiyoruz. Öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine uygun, sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak hedeflerimiz arasında. Projemizde 10 ilde 10 okul yer alıyor." dedi.

Okul müdürü Hasan Geyik de proje tamamlandığında öğrenci ve ailelerinin teknolojinin doğru kullanımı konusunda bilinçleneceğini dile getirerek, yasak koymadan çocukların arkadaşları ve aileleriyle verimli zaman geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.