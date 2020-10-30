Havza'da emekli olan 57 yıllık demir ustası Boyracı'ya plaket verildi - Son Dakika

Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, emeklilik kararı alan 57 yıllık sıcak demir ustası 74 yaşındaki İsa Boyracı'ya plaket verdi.

Oda binasında yapılan plaket töreninde Şahin, emeklerinden ötürü Boyracı'ya teşekkür ederek, plaket verdi.

Şahin, "Değerli bir büyüğümüzün işi bırakması bizleri üzdü ama eminim ki ustamız tecrübe ve bilgi birikimi ile sanayimizde bizlere yol göstermeye devam edecek. İsa ağabeyimiz bugüne kadar yetiştirdiği çırak ve kalfalar ile ilçemiz sanayisine önemli katkılar sağladı. Son sıcak demir ustalarımızdan olan İsa Boyracı'ya emekliliğinde sağlıklı ve güzel günler dilerim." dedi.

Boyracı ise 17 yaşından bu yana sıcak demir işi yaptığını anlatarak, "Çırak olarak başladığım meslekte bugüne kadar 7 usta yetiştirdim. Birçok kalfam ve çırağım oldu. Benim geride bırakacağım en değerli şeyler onlar. Yaşım itibarıyla yoruldum ve mesleği bırakma kararı aldım. Bunca yıl ekmek yediğim sıcak demir işi artık yok oluyor. Sanayimizde 3 veya 4 sıcak demir ustası kaldı. Çırak bulamıyorduk zaten. Yıllarca birlikte çalıştığım tüm ustalarımıza ben hakkımı helal ediyorum, onlar da bana haklarını helal etsinler." ifadesini kullandı.

Plaket törenine Oda Başkan Yardımcısı Şaban Döndür de katıldı.