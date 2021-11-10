Havza'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi ve bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği iş birliğiyle çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamına Havza'da eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü görevlilerine, Uyuşturucu ile Mücadele Programı (UYUMA), uyuşturucu nedir, madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü ve uyuşturucu ile mücadele konularında bilgi verildi.

Ekipler, daha sonra Halk Eğitim Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü çalışanları ile mahalle muhtarları ve vatandaşlara da bilgi aktırdı.

Havza Emniyet Müdürlüğünün de destek verdiği çalışma kapsamında özellikle kadınların yoğunlukla çalıştığı tekstil atölyesi gibi toplu çalışılan iş yerlerinde bilgilendirme yapıldı.