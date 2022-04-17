Havza'da evi yanan aileye Türk Kızılay'dan yardım eli - Son Dakika
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Havza'da evi yanan aileye Türk Kızılay'dan yardım eli

17.04.2022 15:59
Havza'da evi yanan aileye Türk Kızılay'dan yardım eli

Samsun'un Havza ilçesinde yangın sonucu evlerinde büyük hasar oluşan aileye Türk Kızılay tarafından mobilya ve buzdolabı yardımında bulunuldu.

Samsun'un Havza ilçesinde yangın sonucu evlerinde büyük hasar oluşan aileye Türk Kızılay tarafından mobilya ve buzdolabı yardımında bulunuldu.

Yenice Mahallesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği yangında evlerinin bir kısmı yanan, eşyaları kullanılamaz hale gelen Yücel ailesine Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından yardım eli uzatıldı.

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Havza Belediyesinin katkıları ile evlerinin tadilatı tamamlanan Yücel ailesine Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından temin edilen buzdolabı ve koltuk takımı Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ve Kızılay gönüllülerince teslim edildi.

Çörekçioğlu, Türk Kızılay'ın her zaman yardıma ihtiyacı olanın yanında olduğunu Yücel ailesini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Yangında annesini kaybeden ve evi hasar gören Hasan Yücel ise yaşadıkları acının büyük olduğunu ifade ederek, "Başımıza gelen felaketten sonra tüm kurumlarımız ve Türk Kızılay'ına, Sosyal Yardımlaşmaya, Havza Belediyesine hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun, her zaman yanımızda oldular. Verdikleri hizmetten dolayı da teşekkür ederim." dedi.

Havza ilçesi Yenice Mahallesi'nde 10 Aralık 2021 tarihinde Hasan Yücel'e ait 2 katlı evde yangın çıkmış, yangında alzaymır hastası Fatma Yücel (65) hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da evi yanan aileye Türk Kızılay'dan yardım eli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havza'da evi yanan aileye Türk Kızılay'dan yardım eli - Son Dakika
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