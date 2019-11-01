Havza'da fırınlar denetlendi

Havza Belediyesi zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi.

Zabıta ekipleri tarafından fırınlara yönelik yapılan denetimlerde, ekmeklerin gramajı ve iş yerlerinin genel hijyen kurallarına uyup uymadığına bakıldı.

Denetimlerde fırınlarda yapılan gramaj kontrollerinde, ekmeklerin genel olarak belirlenen gramajdan daha fazla olduğu tespit edildi. İlçede eksik gramajlı ekmek satan fırına rastlanmadı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını dile getirerek, "Bundan sonra da fırınlarımız, lokantalarımız ve pastanelerimize yönelik denetimlerimiz devam edecek. Fırın, pastane ve lokanta esnafımız bizim denetimimize ihtiyaç duymadan genel hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerekir. Tüm fırıncı arkadaşlarımıza gerek gramajda gerekse temizlik konusunda göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyorum." diye konuştu.