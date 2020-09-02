Havza'da galericilerin mesleki yeterlilik belgesi sınavı 8 - 9 Eylül'de yapılacak - Son Dakika

Havza Ticaret ve Sanayi (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza'da faaliyet gösteren motorlu kara taşıtları alım satım sorumluları için 8 ve 9 Eylül tarihlerinde sınav düzenleneceğini bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, Havza TSO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) AŞ işbirliğinde, belgesi olmayan galericiler için motorlu kara taşıtları alım satım mesleki yeterlilik belgesi sınavının salgın tedbirleri kapsamında iki oturumda gerçekleşeceğini duyurdu.

Sınava, daha önceden müracaatlarını yapmış 45 kişinin katılacağını belirten Acar, yapılacak sınav sonrası kazananlara 2. el motorlu kara taşıtları alım satım yeterlilik belgelerinin verileceğini aktardı.

Havza TSO toplantı odasında yapılması planlanan sınavın salgın döneminde sınav yapma koşullarına uygun olmadığı için okul binasında yapılacağını ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Sınav 8 ve 9 Eylül 2020 tarihlerinde iki oturumda gerçekleşecek. Sınava pandemi tedbirleri kapsamında ilk gün 23 ikinci gün ise 22 kişi girecek. Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecek sınav saat 09.00'da başlayacak ve 11.00'de sona erecek. Odamıza ve esnafımıza vermiş oldukları desteklerden ötürü Havza Milli Eğitim Müdürümüz Uğur Sağlam ve ekibine teşekkür eder, sınava girecek arkadaşlara başarılar dilerim."