Havza'da "Gençlik Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Havza'da "Gençlik Çalıştayı" düzenlendi

23.03.2022 13:02
Havza'da "Gençlik Çalıştayı" düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen "Gençlik Çalıştayı"nın 5'incisi Havza'da gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen "Gençlik Çalıştayı"nın 5'incisi Havza'da gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, Havza Gençlik Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, "İdeallerin ülken kadar büyükse Büyükşehir seni bekliyor" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Çalıştaylarda gençlerin ilçelerinde gördükleri sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ele alındığını belirten Akdin, "Proje ile tüm ilçelerdeki gençlerimizi ortak akılda buluşturuyoruz. Ayrıca gönüllü faaliyetlerinden sosyal sorumluluk projelerine, kültürel çalışmalardan spor organizasyonlarına kadar geniş bir çalışma alanı oluşturuyoruz. Gençlerin gözünden Samsun'un sorunlarını dinlemekteyiz ve önerilerini not almaktayız. Bu şehrin geleceğini inşa etmek istiyorsak, bu şehrin değerlerini, tarihi bağlarını nesilden nesile aktaracaksak öncelikle gençleri anlayıp, onlarla birlikte yürüme kararında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda sivil toplum örgütleri, lise ve Havza Meslek Yüksekokulu, Havza KYK Yurdu, Havza Gençlik Merkezi öğrenci temsilcileri talep ve önerilerini iletti.

Çalıştaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Kadircan Şenkal katıldı.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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