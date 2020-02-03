Havza'da gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi - Son Dakika

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede 2020 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahının belirlendiği bildirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, halkın günlük ihtiyaçlarının da aksaklığa uğramayacak şekilde güzergahların belirlendiği belirtildi.

Mehmetçik Meydanı'ndan başlayan güzergahın Şehit Hasan Aktar Caddesi'nin Ofisler kavşağına kadar olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Toplantı yeri olarak Mehmetçik Meydanı belirlendi. Alternatif yürüyüş güzergahı Kazımpaşa Caddesi'nden başlayarak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokak boyunca Ofisler Kavşağı'na kadar belirlendi. Alternatif toplantı yeri TCDD Havza Gar Şefliği yanı olacak."

Havza Emniyet Müdürlüğünden yapılan çıklamada ise belediye sınırları içinde ve sorumluluk bölgesinde bulunan afiş ve pankart asılabilecek yerler şöyle sıralandı:

"Kazımpaşa Caddesi Kevser Parkı yanında bulunan billboard ve Kazımpaşa Caddesi Mehmetçik Meydanı'nda bulunan billboard. Kazımpaşa Caddesi, Demiryolu hemzemin geçidinden itibaren Türk Hava Kurumu Kavşağına kadar olan cadde. Mehmetçik Meydanı'ndan Şehit Hasan Aktar Caddesi'nden ofis kavşağına kadar olan cadde. Kazımpaşa Caddesi Şehit Kaşif Aslan Sokak girişinden ofis kavşağına kadar olan sokak."