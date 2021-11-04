Havza'da gübre ve sertifikalı desteklemelerinin artması üreticileri memnun etti - Son Dakika

Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tarımsal desteklemeler ile ilgili açıklamaların memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Gedik, yaptığı açıklamada, Bakan Pakdemirli'nin tarımsal desteklemelerle ilgili açıklamasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda 2022 üretim yılı için hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerinin yüzde 100 arttığını vurgulayan Gedik, "Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için 16 lira olan gübre desteği, 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödenecek. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 üretim yılı için dekara 8 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 16 lira olacak. 2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteği buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik için yüzde 50 artışla dekara 24 liraya çıktı." ifadesini kullandı.

Gedik, artan maliyetler nedeniyle sorun yaşanan dönemde desteklemelerin artmasının üreticiyi ve tarım sektöründe faaliyet gösteren esnafı rahatlattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten yerinde bir kararla pek çok yönden zorlu şartlar altında üretime devam eden çiftçimize can suyu olacak büyük destek açıklandı. Bir yandan salgın şartları diğer yandan kuraklık, öte yandan da artan üretim maliyetleri, mazot fiyatları derken tarımsal desteklemelerin artırılması adeta can suyu oldu çiftçimize. Bu desteğin bize sunulmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye çok teşekkür ederiz."