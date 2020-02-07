Havza'da "HAMR" tiyatro oyunu sahnelenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza'da 'HAMR' tiyatro oyunu sahnelenecek - Son Dakika

Havza'da "HAMR" tiyatro oyunu sahnelenecek

6 saat önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediyenin kültürel hizmetleri kapsamında uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "HAMR" adlı tiyatro oyununun ilçede sahneleneceğini belirtti.

Havza'da

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediyenin kültürel hizmetleri kapsamında uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "HAMR" adlı tiyatro oyununun ilçede sahneleneceğini belirtti.

Özdemir, oyun ekibinin Havza Belediyesinin sosyal sorumluluk ve kültürel hizmetler kapsamında uyuşturucu bağımlığına karşı farkındalık oluşturmak adına ilçeye davet edildiğini söyledi.

Uyuşturucu kullanım yaşının çok düştüğünü belirten Özdemir, "12 Şubat Çarşamba günü HAMR, Belediye Kültür Merkezi'mizde 3 seans halinde öğrencilerimiz ve gençlerimiz ile buluşacak." dedi.

Oyunun İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklendiğini bildiren Özdemir, "Kötü alışkanlıklardan uzak durmasına katkı sağlayacak oyunun gençlerimize faydalı olacağına inanıyorum. Bu çalışmada bizlere destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze de teşekkür ederim." diye konuştu.

Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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