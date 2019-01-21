Havza'da "Harika Dostlar" Oyunu Sahnelendi
1 saat önce
Havza ilçesinde Küçük Melek Çocuk Tiyatrosu tarafından "Harika Dostlar" adlı müzikli çocuk oyununu sahnelendi.
Havza
ilçesinde Küçük Melek Çocuk Tiyatrosu tarafından "Harika Dostlar" adlı müzikli çocuk oyununu sahnelendi.
Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu anaokulu ve ilkokul öğrencileri izledi.
Tek gösterim sahnelenen oyun çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:55 Kaynak: AA
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