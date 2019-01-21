Son Dakika Haberleri: Havza'da "Harika Dostlar" Oyunu Sahnelendi

Havza'da "Harika Dostlar" Oyunu Sahnelendi

1 saat önce

Havza ilçesinde Küçük Melek Çocuk Tiyatrosu tarafından "Harika Dostlar" adlı müzikli çocuk oyununu sahnelendi.

Havza'da
Havza ilçesinde Küçük Melek Çocuk Tiyatrosu tarafından "Harika Dostlar" adlı müzikli çocuk oyununu sahnelendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu anaokulu ve ilkokul öğrencileri izledi.

Tek gösterim sahnelenen oyun çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:55 Kaynak: AA

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