Havza'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi düzenlendi - Son Dakika

Samsun'da Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi.

Ülke genelinde uygulanacak 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Havza Halk Eğitim Merkezi tarafından sergi açıldı.

Havza Kevser Camisi önünde kurulan çadırda gerçekleştirilen serginin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'ın konuşması ile başladı.

Sağlam, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında kutlanmaya başlandığını belirterek, "Haftanın amacı, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması. Merkezlerimizde 3 bin 600'ün üzerinde farklı kurs açılabilmekte." dedi.

Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kudret Kayan ise sergide usta öğreticiler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin sergilendiğini, 4 gün boyunca ziyarete açık olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından sergi, Kaymakam Metin Yılmaz ve Sağlam'ın kestiği kurdele ile ziyaret açıldı.