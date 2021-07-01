Havza'da hizmet vermeye başlayan kaplıcalar dezenfekte edildi - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında bir süredir kapalı olan ve yeniden hizmet vermeye başlayan kaplıcalarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde devam edilen çalışmalarda, işletmelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ekipler tarafından kaplıcaların içi, ortak kullanım alanları ve çevresi dezenfekte edildi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, pandemi sürecinde kaplıcaların kapalı olan kaplıcaların bugün itibari ile yeniden hizmete başladığını ifade etti.

Özdemir, "İşletmecilerimize gerekli tedbirleri almaları konularında uyarılarımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de işletmelerimiz sık sık denetlenecek. Kaplıcaya gelecek vatandaşlarımızın da kurallara uymaları hayati önem taşımakta. Kaplıcaların yeniden faaliyete girmesi ile işletmecilerimiz tarafından gerekli hazırlıklara başlandı. İlçemize gelecek olan misafirlerimizin rahatı için sağlıklarını korumak adına Havza Belediyesi olarak bizlerde üzerimize düşeni yapmaktayız. Halkımızdan ricamız bir an evvel aşılarını olmaları ve maske, mesafe ile temizlik kurallarına uymaları" dedi. - SAMSUN