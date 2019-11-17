Son Dakika Haberleri: Havza'da "Hz. Peygamber ve Aile" konulu konferans
Son Dakika Güncel Havza'da 'Hz. Peygamber ve Aile' konulu konferans - Son Dakika

Havza'da "Hz. Peygamber ve Aile" konulu konferans

6 saat önce

Havza'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenledi.

Havza'da

Havza'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenledi.

Havza Müftlüğü tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Şahin katıldı.

Konferansın ardından Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Prof. Dr. Şahin'e çiçek takdim etti.

Konferansı dinleyenlere "Peygamberimiz ve Aile" isimli kitap dağıtıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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