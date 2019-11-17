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Havza'da "Hz. Peygamber ve Aile" konulu konferans
6 saat önce
Havza'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Havza'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenledi.
Havza Müftlüğü tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Şahin katıldı.
Konferansın ardından Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Prof. Dr. Şahin'e çiçek takdim etti.
Konferansı dinleyenlere "Peygamberimiz ve Aile" isimli kitap dağıtıldı.
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