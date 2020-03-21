Havza'da ibadethanelerde dezenfeksiyon yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza'da ibadethanelerde dezenfeksiyon yapılıyor - Son Dakika

Havza'da ibadethanelerde dezenfeksiyon yapılıyor

6 saat önce

Havza Belediyesi ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza'da ibadethanelerde dezenfeksiyon yapılıyor, System.String[]

Havza Belediyesi ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi, İlçe Müftülüğü ile iş birliğinde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan 160 cami, 24 Kur'an kursu, Aile Rehberlik Merkezi ve İlçe Müftülüğünde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, alınan tedbirlere vatandaşların riayet etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Her şeyin sağlığı korumak için olduğunu vurgulayan Nurlu, "Bu günlerde halkımıza tavsiyemiz, bol bol ibadet edip, bir an evvel bu tehlikenden kurtulmamız ve milletimiz, vatanımız için dua etmeleri. Havza Belediyemize verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederim." dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde kurulan 2 dezenfekte ekibi, Oniki Yıldız Vakfı Cemevinde de dezenfekte çalışması yaptı.

Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse, yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, "Bu günleri toplum olarak hep birlikte atlatacağız. Alınan tedbir ve yasaklara riayet etmeliyiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ilçede dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam edildiğini vurgulayarak, "Toplu yaşam alanlarında dezenfektan çalışmaları kapsamında, tüm ibadethanelerde virüse karşı tedbir amaçlı temizlik yaptık. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsun. Bu süreçte fedakarca çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:44 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın         
14:44
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti         
14:42
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
14:28
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi         
12:38
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı         
12:08
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı         
11:40
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor         
11:32
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı         
10:06
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 20:39:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havza'da ibadethanelerde dezenfeksiyon yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]