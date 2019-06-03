Son Dakika Haberleri: Havza'da iftar sonrası kan bağışı
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Havza'da iftar sonrası kan bağışı

1 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 54 ünite bağış alındı.

Havza'da iftar sonrası kan bağışı, System.String[]
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 54 ünite bağış alındı.
Türk Kızılayı tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında ramazan ayında azalan kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı otobüsüyle kan bağışları kabul edildi.
Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağış otobüsünde iki gece boyunca saat 21.00 ila 23.30 arasında 54 ünite kan bağışı toplandı.
Kan bağışı otobüsünü ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Kızılay Derneği Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, ilgililerden bilgi alarak, kan bağışçılarıyla sohbet etti.
Özdemir, kan bağışında bulunanlara teşekkür ederek, "Halkımız kan bağışında çok duyarlı davranıyor. Havzalı hemşehrilerime bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Her zaman her konuda belediye olarak Kızılayın emrindeyiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:08 Kaynak: AA
Samsun, Türk Kızılayı, Havza, Güncel
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