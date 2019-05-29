Son Dakika Haberleri: Havza'da İlk Kıvılcım Anaokulundan yıl sonu gösterisi
Son Dakika Güncel Haber

Havza'da İlk Kıvılcım Anaokulundan yıl sonu gösterisi

1 saat önce

Havza'da, İlk Kıvılcım Anaokulu öğrencileri, yıl sonu gösterisi sundu.

Havza'da İlk Kıvılcım Anaokulundan yıl sonu gösterisi, System.String[]
Havza'da, İlk Kıvılcım Anaokulu öğrencileri, yıl sonu gösterisi sundu.
Okul müdürü Nuray Kahraman, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda, okul öncesi eğitimin önemine yakışır hassasiyette eğitim vermeye çalıştıklarını belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Programda öğrenciler, hazırladıkları şiir, müzikli gösteri, skeç ve oyunlarla halk oyunları gösterilerini sergiledi.
Programa Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, İlçe Milli eğitim Müdürü Uğur Sağlam, öğrenciler ve veliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:48 Kaynak: AA
Havza, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu 19 yaşındaki gencin feci sonu! Son Dakika! Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:33:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havza'da İlk Kıvılcım Anaokulundan yıl sonu gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]