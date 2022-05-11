Havza'da ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi - Son Dakika
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Havza'da ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi

11.05.2022 15:01
Havza'da ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi

Havza'da, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine mobil trafik pistinde trafik eğitimi verildi.

Havza'da, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine mobil trafik pistinde trafik eğitimi verildi.

Ilıca İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Salonu'nda, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından önce öğrencilere temel trafik kuralları anlatılarak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan eğitici çizgi film izletildi daha sonra İlkadım Belediyesi Mobil Eğitim Pisti'nde uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitime katılan Kaymakam Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, öğrenciler ile trafik kuralları hakkında sohbet etti.

Eğitimde eğlenceli anlar geçiren öğrenciler, akülü arabaları sürerken, yaya geçitlerinde yaya rolü üstlenen Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Baçavuş Özkan Parlak'a yol verdiler.

Kaymakam Nayman, trafik eğitiminin önemine işaret ederek, "İlçemizde jandarma hem teorik eğitimleri, ardından pratik eğitimleri veriyorlar. Çocuklarımızın Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile kısa zamanda nasıl yol aldıklarını, trafik kurallarını hemen öğrenmeye başladıklarını hep birlikte gözlemledik. Tabii, özellikle trafik eğitiminin bu yaşlarda başlaması çok elzem bir durumdur. Bu manada ben yapılan çalışmaları takdir ediyorum. İnşallah öğrencilerimize peyderpey bu çalışmaları vereceğiz." dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Parlak ise eğitimlerin eğitim dönemi boyunca devam ettiğini belirti.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri daha sonra Sivrikese İlk ve Ortaokulunda eğitim verdi.

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Trafik Haftası, Hisarcık, Jandarma, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi - Son Dakika


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